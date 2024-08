Catania, un esordio in Champions League da 9 in condotta. "Bene così"

Comincia nel migliore dei modi la storica partecipazione del Catania alla Champions League del futsal: i rossazzurri travolgono 9-1 l’Europa, campioni di Gibilterra, nella gara inaugurale del Preliminary Round di Hjørring, volando in testa al gruppo E insieme ai norvegesi dell'Utleira, ok 4-3 contro i padroni di casa danesi grazie a una rete di Okland a 2'22" dal termine.

UNA PARTITA DURATA MENO DI 7 MINUTI

Molto più netto il successo del Catania, che impiega nemmeno sette minuti per sbrigare la pratica Europa. Gli etnei di Juanra impiegano un minuto per sbloccare il risultato con l'mvp Podda: Turmena, Carmelo Musumeci e ancora Podda: quattro gol in nemmeno sette minuti chiudono di fatto un incontro mai nato. Il resto è accademia. Nella ripresa Podda segna di nuovo in apertura di frazione, c’è gloria anche per i nuovi rinforzi degli etnei, Pina e Arillo si tolgono lo sfizio di segnare al debutto, in mezzo la seconda rete personale di un sempre performante Turmena. A giochi ampiamente fatti la rete di Caravante, ma Luigi Musumeci fissa il risultato su un eloquente 9-1. Giovedì si replica al Park Vendia Hallen proprio contro i norvegesi dell'Utleira, un successo spalancherebbe le porte al Main Round.

PODDA ELEVATO AL CUBO

"Siamo molto felici per la vittoria, ma non abbiamo fatto ancora nulla". Michele Podda resta coi piedi per terra, consapevole che soltanto la vincente del girone approderà al Main Round. "Sono felice della tripletta ed era importante partire bene. Siamo un gruppo consolidato con nuovi acquisti di livello, ma la testa deve comandare sopra ogni cosa".

TURMENA C'E'

"È andata bene, nonostante non conoscevamo nulla dell'avversario". Soddisfatto anche Luis Turmena, autore di una doppietta. "Partire così in Europa fa molto bene. I gol? Mettono in evidenza la mole di gioco che riesce a sviluppare la squadra". Questa la situazione del raggruppamento catanese

UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE - PRELIMINARY ROUND - GRUPPO E

Catania-Europa 9-1

Utleira-Hjørring Futsal Klub 4-3

Utleira-Catania 22/08 ore 16

Hjørring Futsal Klub-Europa 22/08 ore 19

Europa-Utleira 24/08 ore 16

Hjørring Futsal Klub-Catania 24/08 ore 19