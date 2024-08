Catania fa tre su tre. E vola al Main Round di Champions League

PODDA GAME CHARGER

Senza dubbio la gara più complessa per i rossazzurri, risolta alla grande nella ripresa. Juanra cambia lo starting five catanese con Timm tra i pali, Silvestri, Pulvirenti, Turmena e Melo Musumeci giocatori di movimento. Ciò che non muta è il leit motiv che ha accompagnato tutto il cammino scandinavo etneo: l’attitudine ad approcci gara da big viene confermata nuovamente da Michele Podda, che sblocca il risultato dopo appena 2’44”. Chi si aspetta la goleada come nelle precedenti uscite, comunque, rimane deluso: Svaneborg firma il pari su assist di Kasumovic. Buon per il Catania che a 41” dal duplice fischio pesca il jolly con Timm. La ripresa comincia come la prima frazione: Podda stavolta impiega appena 17” per andare in rete, siglando il 3-1. Ma uno sfortunato autogol di Anderson rimette tutto in discussione. È qui che Catania fa la differenza: l’uno-due di Pulvirenti e Arillo manda al tappeto i danesi trasformando le complessità in passerella. A metà ripresa Podda realizza il definitivo 6-2. L'Italia avrà una sua rappresentante al prossimo Main Round.

ECCO IL MAIN ROUND

Il Catania, nel Path B del Main Round (22-27 ottobre) dove passerà soltanto la vincitrice dei quattro gironi, conosce già i suoi prossimi avversari: i lituani del Kauno Zalgiris, i lussemburghesi del Differdange e gli austriaci del Diamant Linz. Prossimamente verrà stabilita dall’UEFA la sede del girone 8 dove giocheranno gli etnei.

IL LIVE

UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE - PRELIMINARY ROUND - GRUPPO E

Catania-Europa 9-1

Utleira-Hjørring Futsal Klub 4-3

Utleira-Catania 0-4

Hjørring Futsal Klub-Europa 11-1

Europa-Utleira 0-5

Hjørring Futsal Klub-Catania 2-6

CLASSIFICA: Catania 9, Utleira e Hjørring Futsal Klub 6, Europa 0.