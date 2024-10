Futsal, parte la Serie A: tutte le sfide del campionato gratis su Youtube

È l’alba di una nuova stagione per il campionato italiano di Serie A di Futsal. Sedici squadre al via, pronte a giocarsi lo scudetto attraverso i playoff che coinvolgeranno le prime 8 classificate della Regular Season. Tre le retrocessioni previste. La prima delle trenta giornate sarà divisa in due giorni, venerdì 17 e sabato 18 ottobre.

La novità assoluta è rappresentata dal fatto che tutte le partite del campionato saranno trasmesse, gratis, sul canale YouTube della Divisione Calcio a Cinque, per una copertura totale di un torneo che negli ultimi anni ha regalato grandi emozioni, con numerose squadre in lotta per i primi posti e per la salvezza e tanto talento distribuito sui parquet di tutta Italia.

Per vedere i match è sufficiente collegarsi al Canale Youtube della Divisione Calcio a Cinque, cliccare sulla voce del menù LIVE e si può entrare, in modo assolutamente gratuito, nel fantastico mondo della Serie A italiana di Futsal.

Per la stagione 2024-25 sarà la Campania la regione più rappresentata, con Benevento a 5 al debutto assoluto in categoria, il Napoli Futsal, la Feldi Eboli, la Sandro Abate Avellino e lo Sporting Sala Consilina. Seguono il Lazio con quattro club (la neonata Roma 1927 Futsal, la Ecocity Genzano, l’Active Network Viterbo e la Fortitudo Pomezia); il Veneto con due squadre (la Came Treviso e il Vinumitaly Petrarca) e Piemonte, Marche, Puglia, Calabria e Sicilia con una squadra ciascuna: rispettivamente L84 Torino, ItalService Pesaro, Vitulano Drugstore Manfredonia, Pirossigeno Cosenza e Meta Catania, campione d’Italia in carica.