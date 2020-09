Totti, svanisce il sogno "triplete": la Lazio vince la Supercoppa

ROMA - Francesco Totti auspicava un'altra serata di festa dopo la vittoria dello Scudetto e della Coppa Italia di calcio a 8, ma a ridere è la Lazio, che si toglie la soddisfazione di portarsi a casa la Supercoppa. La solita classe, i colpi del campione che non tramontano mai per l'ex fuoriclasse giallorosso e capitano della squadra che porta il suo nome: 'Totti Sporting Club'. E la stessa grinta di sempre quando vede i colori biancocelesti contro. Passano gli anni ma l'altalena tra gioie e dolori nella stracittadina resta la stessa. E allo stadio 'Andrea Pesciarelli' del centro sportivo Due Ponti di Roma, al termine di una finale intensa, decide al 7' del primo tempo la rasoiata del laziale Thomas Barone. Nella ripresa le bordate di Totti e dell'ex attaccante di Udinese, Genoa e Sassuolo Floro Flores non sorprendono il portiere avversario Zonfrilli. L'ex giallorosso, poi, dopo aver a lungo battibeccato con l'arbitro, rimedia il giallo per proteste che surriscalda anche gli animi dei circa 300 presenti in tribuna. La rivincita? Ci sarà in campionato, a meno che Friedkin non decida di convocare Totti per quel famoso caffè che gli potrebbe riaprire le porte di Trigoria dopo un anno di doloroso esilio...

Totti dà spettacolo, ma non basta... La Supercoppa va alla Lazio!