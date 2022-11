L'ex Juve Diego si ritira e consegna la maglia 10 del Flamengo a Gabigol

Il saluto del Flamengo al suo 10

Diego aveva maturato la decisione dopo la vittoria della Copa Libertadores, la Coppa del Campioni sudamericana. L'ex Juve non si sentiva in grado di dare il 100% in un altro club, e dunque ha preso la decisione di smettere dopo questa importantissima vittoria.

Dal 2016 al Flamengo, col quale conta ben 230 presenze condite da 31 gol e 25 assist, il club carioca ha voluto così salutarlo con un post su Instagram:

"Viviamo i nostri sogni...".

E l'abbiamo fatto! Una delle prime stelle della costellazione rosso-nera, campione di tutto in questo decennio, @diegoribas10 è stato il motivo della prima AeroFla. Lui e le migliaia di tifosi presenti non sapevano cosa sarebbe successo... Il protagonista di una traiettoria piena di doveri, leadership, ostacoli e titoli, uno dei capitani di una squadra passata alla storia annuncia oggi la fine della sua carriera, ma non della sua storia con il Manto. Siamo certi di aver guadagnato un fan in più per la nostra immensa Nazione. Grazie, Diego! #CRF".

Diego passa la mia maglia numero 10 a Gabigol

L'ex giocatore dell'Inter Gabriel Barbosa, chiamato semplicemente Gabigol, è ormai una delle vere e proprie stelle del Flamengo, protagonista della vittoria in Libertadores e giocatore totalmente diverso da quello visto in Europa.

A fine partita, come si vede in un bellissimo video che sta facendo il giro del mondo, Diego si è tolto la maglia, l'ha fatta sventolare perchè tutti la vedessero e poi l'ha simbolicamente consegnata nelle mani di Gabigol, che al momento veste la 9.

Un passaggio di consegne in piena regola, sia a livello tecnico che di importanza nello spogliatoio.

Diego e la sua carriera in Europa

Diego è un classe 1985 e inizia la sua carriera in Brasile, con la maglia del Santos. Dopo i primi anni in Portogallo, al Porto, si afferma in Europa in Bundesliga, con la maglia del Werder Brema.

Arriva così la chiamata della Juventus nel 2009/2010 ma, dopo uno strepitoso inizio (gol alla Roma clamoroso) si perde e non riesce a fare la differenza, sbagliando anche rigori importanti e non garantendo ne fiducia ne qualità all'attacco bianconero.

Passa poi qualche anno tra Wolfsburg e Atletico Madrid, senza però mai lasciare il segno. Migliori gli anni al Fenerbache in Super Lig turca, fino al finale di carriera, glorioso, al Flamengo.