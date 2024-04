"Ronaldo vende il Cruzeiro: in settimana l'annuncio del Fenomeno"

Ronaldo il "Fenomeno" non sarà più il presidente del Cruzeiro. In settimana è previsto l'annuncio dell'ex attaccante dell'Inter, pronto a svestire i panni di azionista di maggioranza del club brasiliano. Secondo quanto riportato dal quotidiano Sport, è questione di ore per il passaggio di proprietà nelle mani di Pedro Lourenço, imprenditore che ha versato 20 milioni di euro nelle casse della società nell'anno solare 2023.