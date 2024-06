Incredibile Hulk, mano in faccia all'arbitro e messaggio alla telecamera

Hulk torna ad essere "L'incredibile", ma in negativo. No, non è certo il famigerato supereroe della Marvel, ma il capitano dell'Atletico Mineiro, conosciuto in Europa per il suo potentissimo mancino, apprezzato soprattutto ai tempi del Porto. Espulso in pochi secondi, per somma di ammonizioni, il calciatore brasiliano si è lasciato andare ad una lunga protesta nei confronti del direttore di gara e ad un messaggio alla telecamera posizionata a bordocampo.