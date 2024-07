Clamoroso in Brasile: l'arbitro concede un rigore mai visto, cosa è successo

Rigore clamoroso in Brasile: due palloni in area, cosa è successo

Sul punteggio di 1-1, il Flamengo prova a sfondare in area con Araujo che si prepara al tiro. A fermarlo è il centrocampista del Criciuma, Barreto, che però agisce in modo particolare. Per fermarlo, infatti, calcia un secondo pallone contro quello dell'attaccante, rovinando il suo tiro. L'arbitro fischia calcio di rigore per il Flamengo, trasformato poi da Gabigol per la vittoria e i tre punti del Flamengo. Rimangono però tantissimi dubbi su cosa sia successo, sul perché ci fosse un secondo pallone fermo in area, sul perché l'azione non sia stata fermata vista la presenza del secondo pallone e sul perché il giocatore del Criciuma abbia deciso di fermare l'avversario tirandogli un pallone addosso. Una situazione clamorosa e mai vista prima, che rimarrà sicuramente nella storia del calcio.