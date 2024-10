Flamengo-Fluminense, scontri furiosi prima della partita. E in campo...

RIO DE JANEIRO (Brasile) - Violenza tra tifosi in Brasile in occasione della sfida tra Flamengo e Fluminense, valida per la trentesima giornata del massimo campionato. Fuori dallo stadio Maracanà, dove si è giocato il sentito derby di Rio de Janeiro, si sono registrati furiosi scontri tra ultras avversari: in particolare, nelle immagini pubblicate sul web da Hooligans.cz, si vedono decine di tifosi che si sono fronteggiati in strada, colpendosi ripetutamente nei pressi di un autobus. Secondo quanto riportato dai media brasiliani, gli scontri sono avvenuti soprattutto nel quartiere di Tijuca, prima della partita.