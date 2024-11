Marcelo clamoroso: rescinde il contratto dopo il litigio con l'allenatore

Clamoroso quanto successo in Brasile: Marcelo rescinde il suo contratto con il Fluminense dopo un litigio con l'allenatore. L'ex Real Madrid ha avuto un acceso diverbio con Mano Menezes prima dell'ingresso in campo del giocatore nella partita contro il Gremio. Un litigio che ha portato l'allenatore a rimandare in panchina Marcelo e, il giorno dopo, all'addio dal club.