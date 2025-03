Depay provoca Felipe Anderson, scatena una mega rissa e trionfa con il Corinthians

Si fa di tutto pur di vincere una partita, ancor di più quando in palio c'è un trofeo, e far innervosire gli avversari è una tattica magari discutibile dal punto di vista del fair play ma capace di dare grandi vantaggi. Ne era ben consapevole Memphis Depay, ex attaccante di Manchester United e Lione che quando non aveva ancora compiuto 31 anni ha deciso di lasciare il calcio europeo e trasferirsi in Brasile, più precisamente al Corinthians. L'olandese è diventato in fretta un idolo a San Paolo, e lo è ancora di più dopo quello che è successo nella notte italiana. È andata in scena la finale di ritorno del campionato paulista contro il Palmeiras e il Corinthians doveva difendere il gol di vantaggio segnato in trasferta all'andata. Gli animi erano già tesissimi, con un'espulsione per squadra (Torres per doppia ammonizione in campo tra i padroni di casa, Ferreira per proteste dalla panchina tra gli avversari) e un rigore che avrebbe riportato la finale in equilibrio sbagliato da Raphael Veiga, quando nel recupero Depay ha deciso di scatenare l'inferno.