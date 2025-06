Neymar segna di mano e viene espulso: incredibile in Santos-Botafogo

Prosegue il momento "no" di Neymar Jr, espulso nel secondo tempo di Santos-Botafogo per un gol realizzato in modo irregolare. Fallo di mano netto dell'ex stella di Barcellona e Psg, con il direttore di gara che non ha potuto far altro che estrarre il secondo giallo e spedire il fuoriclasse brasiliano anzitempo negli spogliatoi. Non un bel biglietto da visita in vista del Mondiale del 2026, a pochi giorni dall'arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina della nazionale verdeoro.