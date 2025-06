Flamengo, che colpo a centrocampo: ufficiale l'acquisto di Jorginho

RIO DE JANEIRO (BRASILE) - Colpaccio del Flamengo: il club rubro-negro, protagonista al prossimo Mondiale per Club (sorteggiato nel girone D con Chelsea, Esperance Tunisi e Los Angeles FC) ufficializza l'acquisto di Jorginho. Il centrocampista italo-brasiliano classe 1991, campione d'Europa nel 2021 con la Nazionale azzurra di Roberto Mancini, riparte da Rio de Janeiro e dal Mengão. Per il 33enne ex Chelsea e Arsenal, che in Italia ha vestito le maglie di Verona (2011-2014) e Napoli (2014-2018), contratto fino al luglio del 2028.