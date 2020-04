Iniesta svela: "Ho sofferto di depressione, vedevo tutto nero"

ROMA - L'ex centrocampista della nazionale spagnola Andres Iniesta, che compirà 36 anni l'11 maggio, ha ammesso di aver sofferto di depressione a 25 anni, poco dopo aver vinto la Champions League con il Barcelona nel 2009. "Passavano i giorni ed io capivo che la mia situazione non stava migliorando - ha spiegato Iniesta, attuale giocatore del Vissel Kobe, in un documentario trasmesso da Rakuten tv - Non mi sentivo bene, non ero me stesso. Era tutto buio, vedevo tutto nero". Nel 2009, Iniesta aveva appena vinto la sua seconda Champions, dopo quella del 2006, con i blaugrana, ma ebbe difficoltà a metabolizzare la morte di uno dei suoi migliori amici, il difensore dell'Espanyol Dani Jarque. "Quando ho appreso la notizia, è come se fossi stato colpito da un pugno molto potente che mi ha messo ko e che mi ha fatto cadere molto in basso".

Le parole del padre di Iniesta

Il padre del campione del mondo nel 2010, Josè Antonio, ha aggiunto un'altra rivelazione: "Quando tuo figlio di 25 anni viene a trovarti a mezzanotte e ti dice che vuole dormire con i suoi genitori, significa che qualcosa non va. Mi disse di non stare bene, gli chiesi cosa non andasse e lui mi rispose 'non lo so, non mi sento bene'. Ad un certo punto, mi sono persino detto che sarebbe stato meglio se avesse smesso di giocare a calcio". A dare una mano ad Iniesta fu una psicologa ma soprattutto il suo tecnico dell'epoca al Barcellona, Pep Guardiola: "Ricordo che mi diceva sempre che più importante l'Andres l'uomo rispetto al giocatore". (in collaborazione con Italpress)