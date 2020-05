Da modella di Playboy al calcio: Anamaria Prodan pronta a diventare presidentessa

SIBIU (Romania) - L'appellativo che si era guadagnata sul campo di "World's hottest football agent" le cominciava a stare un po' stretto, così Anamaria Prodan ha puntato ancora più in alto. L'ex coniglietta di Playboy ha recentemente dichiarato di essere interessata all'acquisto al club rumeno dell'FC Hermannstadt, nonostante i presunti debiti della società di circa 700mila euro. Per la 47enne non si tratta certo del primo approccio con il mondo del calcio, visto che oltre a essersi sposata con l'ex centrocampista rumeno Laurentiu Reghecampf, aveva intrapreso da tempo la carriera da procuratrice.

Da Playboy al calcio, la storia di Anamaria Prodan

Porta la sua firma il trasferimento all'estero più oneroso di tutti i tempi in Romania, quello che nel 2016 ha condotto Nicolae Stanciu dalla Steaua Bucarest all'Anderlecht per quasi 10 milioni di euro. E nel suo portafoglio clienti è passato anche una vecchia conoscenza del calcio italiano come Adrian Mutu. Ora però Anamaria vuole espandere i suoi orizzonti e ha detto pubblicamente di volere provare una nuova esperienza alla presidenza di un club: "Cosa farò una volta conclusa la pandemia? Non lo so, sto pensando di acquistare una squadra di calcio". Una possibilità concreta, come quella di tornare a posare per riviste per adulti: "Perché no? Niente mi può fermare. Non ci vedo nulla di sbagliato e lo lascerei fare anche a mia figlia se lo volesse".