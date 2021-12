Coppa di Francia, Milik trascina il Marsiglia. Il Psg avanza, Icardi gol

Splende in Europa League (quattro gol nelle ultime tre, Lazio compresa), latita in Ligue 1 (in panchina nella vittoria contro lo Strasburgo) e si rialza in Coppa di Francia. L'ex Napoli Arkadiusz Milik trascina il Marsiglia ai sedicesimi con una tripletta ai dilettanti del Cannet Rocheville nel 4-1 finale che ha visto anche Luis Henrique andare in gol. Tutto ok anche per il Monaco, che si impone per 2-0 in casa dei Red Star con una doppietta di Ben Yedder. Avanti, ma a fatica, Lens e Saint Etienne. La grande sorpresa di giornata è il tonfo del Metz, che viene eliminato ai rigori dal modesto Bergerac.