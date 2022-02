Mls, Garber snobba Neymar: "Non ci servono giocatori a fine carriera"

Le parole di Neymar, che aveva dichiarato che non gli dispiacerebbe concludere la sua carriera da calciatore in Mls, hanno fatto il giro del mondo. Tra le motivazioni della sua ipotesi, la stella brasiliana ha ammesso: "La stagione è più breve, quindi avrei tre mesi di vacanza. Giocherei per molti più anni". Non si è fatta attendere la risposta di Don Garber, commissioner del campionato americano, che ha snobbato la stella del Psg: "Non abbiamo bisogno di portare giocatori di grande fama alla fine della loro carriera perché hanno deciso di ritirarsi nel nostro campionato. Se non vengono a rispettare il campionato e i suoi tifosi, non ci servono. All’addio di Zlatan Ibrahimovic nessuno parlò di ritorno in Italia per ritirarsi, mi sono sentito offeso. Vogliamo che la nostra storia riguardi i giovani calciatori che vengono qui nelle prime fasi o nel pieno della loro carriera e fanno del nostro campionato il loro campionato preferito". A supporto delle sue parole, Garber ha fatto l'esempio dell'ex Inter e Liverpool Shaqiri, approdato in America dal Lione: "Ci sono giocatori che arrivano all'età di 30 anni. Non credo che un giocatore si possa considerare vecchio a 30 anni, quando gioca in Mls".