Paura in Austria: interviene in campo e salva la vita all'avversario!

Poteva finire molto male la sfida tra Austria Vienna e Wolfsberger, match valevole per la 21esima giornata della massima divisione austriaca. Attimi di vero terrore in campo, verso il fischio finale, dopo che Georg Teigl si è accasciato a terra in seguito a uno scontro di gioco con l'avversario Nikolas Veratschnig. All'88' il centrocampista dell'Austria Vienna ha perso i sensi in campo e solo l'intervento fulmineo di Luka Lochoshvili ha scongiurato il peggio. Nelle terrificanti immagini si vede il difensore del Wolfsberger che si precipita su Teigl e gli tira fuori la lingua dalla gola. Una prontezza di spirito che potrebbe avergli salvato la vita. "Quando Georg è rimasto a terra mi sono avvicinato e ho visto che aveva gli occhi riversi - ha poi raccontato l'eroe di giornata ai microfoni di Sky Sports Austria - Ho una certa esperienza con situazioni come questa. Gli ho aperto la bocca e credo di avergli tirato fuori la lingua appena in tempo. Grazie a Dio ce l'ha fatta. La cosa più importante è che stia bene”. Il match si è concluso per 1-0 con gol di Alexander Grunwald.