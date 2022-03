MLS, Carrizo nella storia: firma con il New York City a soli 14 anni!

Neymar: "Futuro? Vorrei giocare in MLS"

Il baby Carrizo: “Pronto a imparare”

“È un onore per me e per la mia famiglia. Questo è un club incredibile, pieno di persone speciali - ha commentato sul sito del club - Voglio ringraziare tutti quanti per aver creduto in me e per l'aiuto che mi stanno dando mentre faccio il passo successivo della mia carriera. So di essere giovane e di avere molto in cui migliorare, ma sono pronto ad accettare la sfida e lavorerò duro ogni giorno per mostrare quello di cui sono capace. È una grande ispirazione vedere come questo club produca talenti e che i calciatori cresciuti qui poi abbiano possibilità in prima squadra. So che ci vorrà un po', ma sono pronto ad avere pazienza e a imparare dai grandissimi calciatori e allenatori che ci sono qui”.