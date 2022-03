Seedorf si converte all'Islam: "Merito di mia moglie"

Clarence Seedorf si è convertito all'Islam. L'ex centrocampista di Inter e Milan ha spiegato la sua scelta attraverso un post su Instagram: "Un ringraziamento speciale a tutti per i bei messaggi che mi avete mandato per celebrare il mio ingresso nella famiglia musulmana. Sono molto felice e lieto di unirmi a tutti i fratelli e sorelle del mondo, in particolare alla mia adorabile Sophia che mi ha insegnato in modo più approfondito il significato dell'Islam". L'ex tecnico del Milan, che qualche settimana fa aveva avuto un battibecco a distanza con Totti, ricordando la semifinale di Euro2000, ha deciso di non cambiare nome: "Continuerò ad usare quello datomi dai miei genitori: Clarence Seedorf! Mando tutto il mio amore a tutti".