Messico, dieci arresti per la maxi-rissa nella sfida tra Queretaro e Atlas

SANTIAGO DE QUERETARO (Messico) - Dopo gli scontri avvenuti sabato scorso durante il match tra Queretaro e Atlas sono dieci le persone che sono state arrestate in Messico con l'accusa di "tentato omicidio, violenza in una struttura sportiva e apologia di reato". La partita del Torneo Clausura era stata sospesa dopo le scene di violenza iniziate sugli spalti e proseguite all'interno dello stadio Corregidora. Al 18' del secondo tempo i tifosi avevano fatto irruzione sul campo dando vita a scontri molto duri, con l'arbitro Fernando Guerrero costretto ad interrompere tempestivamente la partita per salvaguardare la sicurezza di tifosi e giocatori. Gli incidenti hanno causato 26 feriti, 19 dei quali hanno già lasciato l'ospedale, e la sospensione del match. Gli arrestati sono stati identificati grazie alle immagini dei media e dei social network. Oggi i proprietari delle squadre della prima divisione messicana si incontreranno per esaminare lo stato di avanzamento dell'indagine svolta dalla Commissione Disciplinare della Federcalcio messicana.