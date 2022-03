Lutto in Belgio: Van Damme muore di leucemia a 28 anni

BRUGES (Belgio) - È morto Miguel Van Damme, portiere del Cercle Bruges malato da tempo di leucemia. A darne notizia è stata la moglie del 28enne calciatore belga, Kyana Dobbelaere, su Instagram: "Il nostro amore è partito per la sua ultima partita stasera, una partita che non può più essere vinta. Ci hai lasciato molto lentamente, eppure l'hai fatto di nuovo a modo tuo, molto forte. Hai combattuto come un leone. Siamo così grati per quello che eri: un esempio per molti. Mi hai fatto capire che non c'è niente per cui arrendersi, anche se c'era solo un piccolo barlume di speranza, più e più volte l'hai raggiunto. Riposa ora tesoro, te lo sei guadagnato, ora sei libero da ogni dolore. Ci piacerebbe vederti così. Un grande abbraccio dalle tue ragazze".