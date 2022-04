L'incredibile segreto di Balotelli sul fratello Enock. Ma non è come credete

Mario Balotelli , ancora lui. L’attaccante italiano in forza al club turco dell’Adana Demirspor non perde occasione per riprendersi le luci della ribalta. Stavolta però il pretesto è tutto da ridere. Dopo aver sfiorato la convocazione per i playoff dell’Italia di Mancini finiti come tutti purtroppo sappiamo, l’attaccante 31enne è tornato a parlare su Instagram e lo ha fatto pubblicando una breve storia nella quale si lascia andare ad una divertente confessione.

La confessione di Balotelli su Enock che non ti aspetti

Sguardo serio, voce impostata, l’annuncio sembra essere di quelli forti. E invece non è così: “Faccio questo breve video perché devo confessarvi una cosa”, è l’incipit del filmato. E cosa avrà mai da dire Super Mario? La verità viene svelata subito dopo: “Enock è più forte di me”. Impossibile, dai. Il fratello di Balotelli sul campo da gioco non ha mai raggiunto i livelli dell’ex attaccante della Nazionale. Enock Barwuah ha calcato i campi delle serie minori italiane prima di trasferirsi pure lui in Turchia al Menemenspor, attualmente nella TFF First League. E infatti il motivo è un altro. Balotelli su Instagram conclude così: “Sì, mio fratello è più forte di me ma a Fifa. Purtroppo sentivo di dover ammettere questa verità”. Ah ok, Mario. Questo può essere vero.