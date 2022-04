Ramsey segna nell’Old Firm, ma non basta e i tifosi s'infuriano

Un Old Firm più acceso che mai. Dopo l’iniziale vantaggio dei Rangers con il gol dell’ormai ex bianconero Aaron Ramsey - che ha sbloccato la partita dopo tre minuti dal fischio d’inizio - il Celtic ha rimontato con due reti, scatenando l’ira dei tifosi di casa che a fine primo tempo hanno iniziato a lanciare bottiglie di vetro sul prato dell’Ibrox.

Un membro dello staff del Celtic è stato colpito da una bottiglia di vetro in testa

La rivalità dei due principali club di Glasgow è storica, ma stavolta si è superata: un membro dello staff del Celtic, secondo quanto riferito dal tecnico Ange Postecoglou, sarebbe stato sottoposto a cure mediche urgenti e punti di sutura dopo essere stato colpito alla testa da una bottiglia prima di dirigersi in campo. “Gli hanno messo due punti – ha spiegato - Ma tutto ciò è deludente, perché questo è un gioco che viene trasmesso in tutto il mondo. Si tratta di due squadre al primo e al secondo posto e non c’è davvero bisogno di questi idioti per rovinare tutto. Tuttavia, ora la questione è nelle mani della polizia scozzese”. Peraltro i fremmenti di vetro sono stati trovati nell’area di rigore del portiere Joe Hart, costringendo l’arbitro a posticipare il fischio d'inizio del secondo tempo.

Ramsey, rinato dopo il trasferimento a Glasgow

E se è vero che il momento di gloria di Ramsey - che ha sbloccato il match - è durato poco, va ammesso che dopo il trasferimento a Glasgow il centrocampista ex juventino sembra rinato. A causa dei soliti problemi fisici il suo debutto da titolare è arrivato il 20 marzo, ma quella di oggi è già la sua seconda rete con la maglia dei Rangers. Con la vittoria fuori casa il Celtic ha consolidato il proprio vantaggio nel campionato scozzese, allungando le distanze dai Rangers al secondo posto indietro di sei punti.