Ucraina, lo Shakhtar torna ad allenarsi: "Aiuteremo chi soffre"

A 44 giorni dallo scoppio della guerra in Ucraina, lo Shakhtar Donetsk è pronto a riprendere gli allenamenti. La conferma arriva da Carlo Nicolini, dirigente del club ucraino: "Per tornare a pensare al calcio, ci sarà tempo. Adesso serve dare un aiuto a chi ne ha bisogno". Il ritrovo è fissato ovviamente fuori dall'Ucraina, a Istanbul: nella capitale turca. I calciatori e lo staff tecnico torneranno a lavorare insieme per preparare una serie di amichevoli in giro per l'Europa. Match che serviranno per raccogliere fondi per la popolazione ucraina. "La squadra ha superato oggi la frontiera ed è arrivata in Slovacchia. Da qui prenderà un volo per Istanbul - continua Nicolini, assistente del direttore sportivo Darijo Srna - io e lo staff tecnico partiremo dall'Italia domani. Viaggeremo a nostre spese, perché in questo momento il club non ha possibilità".