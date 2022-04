"Inter Miami, Higuain non è contento: rapporto difficile con Neville"

L’inizio di stagione dell’Inter Miami è stato tutto tranne che esaltante. La formazione allenata da Phil Neville ha impiegato sei partite per conquistare la prima vittoria in Mls, arrivata sabato 9 aprile contro i New England Revolution.

Higuain non c'è, l'Inter Miami scopre Campana La gara è finita 3-2 ed ha visto come grande protagonista il centravanti ecuadoregno Leonardo Campana, classe 2000, già nel giro della propria nazionale che si è qualificata per Qatar 2022 e autore nell’occasione di una tripletta che ha esaltato i tifosi dello, ma che sembra aver dato indicazioni ben precise allo stesso Neville. Contro i Revolution Campana ha infatti giostrato da centravanti titolare, complice l’assenza per infortunio di Gonzalo Higuain.

Phil Neville punge Gonzalo Higuain Stando al senso di quanto dichiarato da Neville, per il Pipita, titolare nelle prime cinque giornate, con due gol segnati contro Cincinnati e Houston, che non sono tuttavia bastati ad evitare le sconfitte della squadra, non sarà semplice riconquistare il posto da titolare. L’ex difensore del Manchester United ha infatti elogiato l’attitudine di Campana, oltre che il suo senso del gol: "Senza Gonzalo Leonardo ha giocato molto più libero perché era l’unico riferimento offensivo. È stato molto bello vedere undici giocatori e i tre subentranti remare dalla stessa parte”. Campana aveva finora segnato un solo gol non riuscendo a convincere tifosi, addetti ai lavori e allenatore in coppia con l'ex centravanti della Juve.