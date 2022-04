Scozia, la Lega annuncia l’arrivo del Var: al via dopo i Mondiali

Un altro campionato europeo apre le braccia al Var. La Lega scozzese (SPFL) ha annunciato il voto dei club a favore dell'introduzione dell'assistenza video nel loro campionato a partire dalla prossima stagione. Il lancio completo è in calendario dopo il Mondiale in Qatar il prossimo dicembre. Neil Doncaster, amministratore delegato della SPFL, ha spiegato il ritardo della sua lega rispetto ai suoi vicini: "Abbiamo scelto di non adottare la tecnologia Var in anticipo per dare tempo alle leghe che l'hanno adottata prima di risolvere le difficoltà iniziali". "Penso che sia stata la decisione giusta e che il Var aiuterà gli arbitri a garantire che le decisioni difficili siano spesso quelle più giuste e consentirà un livello decisionale più elevato e coerente", ha aggiunto Doncaster.