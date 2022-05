Real Madrid, tutti pazzi per Ancelotti: un tifoso si tatua l'esultanza col sigaro

L’immagine è diventata virale, e l’entusiasmo generale ha addirittura portato un tifoso del Real a tatuarsela, accompagnata dalla celebre frase “Novanta minuti al Bernabeu sono molto lunghi”. Si tratta di una frase iconica per i tifosi delle merengues, pronunciata per la prima volta nel 1986 da Juanito, che dopo una sconfitta in trasferta con l'Inter avvertì gli avversari del ritorno ancora da giocare. Il ritorno finì 3-0 in favore degli spagnoli. La citazione è stata più volte utilizzata dai giocatori del Real durante il cammino in Champions, dove sono stati in grado di ribaltare in casa le sconfitte delle gare di andata contro il Psg e il Manchester City (rispettivamente 0-1 e 3-4, in trasferta). In vista della finale in programma sabato 28 maggio allo Stade de France di Parigi, l'entusiasmo dei tifosi non sembra dunque volersi placare.