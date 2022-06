Valencia, Gattuso: "Giocheremo un calcio aggressivo, voglio legare con i tifosi"

Gattuso: "Faremo un calcio che renderà orgogliosi i tifosi"

"Sono molto felice di essere in un club con questa levatura e questa storia - ha esordito Gattuso -. Per me e per il mio staff è un onore. Abbiamo un obiettivo primario, che è quello di giocare un calcio bello, aggressivo e che renda la tifoseria orgogliosa di noi. Il Mestalla è tradizionalmente uno stadio ostico per gli avversari, dobbiamo tornare a renderlo una fortezza. Io non ci ho mai giocato come calciatore, ma so che non è facile, è uno stadio che crea tanta pressione sul rivale, non avremo paura di nessuno".

Gattuso: "Voglio legare con i tifosi"

"Ho molta voglia di legare con i tifosi - ha spiegato Gattuso -. Non amo la tecnologia e i social, ma sono in un club che punta molto su questo e spero che la società mi aiuti a legare. È la cosa più importante, voglio che la gente capisca che c'è un'evoluzione positiva. Daremo tutto per la maglia, lavoreremo con intensità e sacrificio".