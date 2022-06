Mistero Ronaldinho: un club messicano lo ingaggia, ma non si sa con che ruolo

Ronaldinho pronto al debutto da dirigente

Insomma, il mistero si infittisce, ma andando per esclusione anche da regolamento il ritorno in campo da giocatore è da escludere, non solo per i 42 anni compiuti lo scorso dal brasiliano, ma anche perché per regolamento nella seconda serie messicana possono giocare solo giocatori nati dopo il 1994. Non risultando inoltre che Dinho abbia frequentato corsi da allenatore si può immaginare un ruolo dirigenziale, che segnerebbe comunque il ritorno dell’ex rossonero in Messico dopo l’esperienza da giocatore del 2014-’15 con la maglia del Queretaro.