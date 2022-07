"Marsiglia, Tudor è il favorito per la successione di Sampaoli"

Marsiglia, la crisi tecnica scoppia un mese prima del via della stagione

Il tecnico argentino, che aveva condotto il club del Velodrome al secondo posto in campionato con conseguente ritorno in Champions League, ha sbattuto la porta per presunte divergenze con la società in sede di calciomercato, ma l'amministratore delegato Longoria non ha tempo da perdere, perché c’è una campagna acquisti da programmare e la Ligue 1 inizierà già il 6 agosto.

"Marsiglia, Tudor prima scelta per il dopo Sampaoli"

Ecco allora che le consultazioni per individuare il nuovo allenatore sono già partite e al momento, secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, il favorito sarebbe una fresca vecchia conoscenza del calcio italiano, come Igor Tudor. Il tecnico croato, reduce dalla separazione dal Verona al termine di un campionato di ottimo livello che ha visto l’Hellas chiudere al 9° posto, sarebbe balzato in testa alla lista dei dirigenti marsigliesi, davanti a Roberto De Zerbi e al tecnico dello Strasburgo Julien Stéphan.