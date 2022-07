Psg, Galtier: "Donnarumma-Navas? Ci sarà un titolare. Parlerò con Neymar"

Cristophe Galtier si è presentato in conferenza stampa a Parigi come nuovo allenatore del Paris Saint Germain . L'ex tecnico del Nizza eredita da Mauricio Pochettino una squadra campione di Francia ma con diversi problemi da risolvere, a cominciare dal dualismo tra Gianluigi Donnarumma e Keylor Navas , che nella scorsa stagione ha influenzato negativamente entrambi i portieri.

"Incontrerò e parlerò molto presto con entrambi i portieri - sono le parole di Galtier - . Ho visto la gestione che è stata fatta la scorsa stagione, e non ho intenzione di commentare. Ma il mio obiettivo è lavorare sempre con un portiere titolare e uno di riserva. Ci sarà sepre un numero uno e un numero due, e il due potrà diventare numero uno a seconda delle prestazioni. È più facile per me e per loro riconoscere il loro ruolo all'interno del gruppo squadra".

Galtier su Neymar: "Dobbiamo trovare un equilibrio"

Il futuro di Neymar è stato messo in dubbio nelle scorse settimane, e si sono moltiplicate le voci di una sua partenza in estate e di un possibile arrivo di Scamacca. Galtier spera ancora di trattenere il brasiliano: "Neymar è un giocatore di livello mondiale. Quale allenatore non vorrebbe avere Neymar in rosa? Dobbiamo trovare un equilibrio, ma ho un'idea molto precisa di cosa mi aspetto da lui. Non l'ho ancora incontrato, voglio ascoltare il suo parere. Quando hai giocatori di livello mondiale, è sempre meglio averli con te che contro".

Galtier: "Giocheremo con la difesa a tre"

Il neo tecnico del Psg è intenzionato a schierare una difesa a tre nella prossima stagione: "Si è parlato molto della difesa a tre, sono fortunato ad avere giocatori incredibili sulle fasce, ma servono anche giocatori nel cuore del gioco. C'è un orientamento verso una difesa a tre. Campos? Se c'è qualcuno che conosce i giocatori quello è lui. Io non prenderò mai una decisione senza consultarlo. Siamo in contatto permanente, sa cosa mi aspetto dalla squadra. Per tre anni abbiamo lavorato insieme sul mercato, ma nessun giocatore arriverà qua senza il mio consenso, questo è chiaro".