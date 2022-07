Tottenham, Conte accoglie Perisic ma perde Kulusevski

Conte: "Perisic può darci tanto, ha qualità e fisico"

"È stato importante prendere subito lui e Richarlison, perché così possiamo lavorare per inserirli nel gruppo, integrandoli nell’idea che abbiamo per la squadra - ha spiegato Conte -. Perisic ha giocato in nazioni importanti come Germania e Italia, ha disputato una finale mondiale. Può darci tanto anche tecnicamente, è forte fisicamente e ha qualità in entrambi i piedi", ha spiegato il mister leccese, che ne fece una colonna nell'Inter dello scudetto.