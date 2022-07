"Juve, sfuma Molina: accordo a un passo tra Udinese e Atletico Madrid"

Dopo i ritorni di Romelu Lukaku e Paul Pogba e l’arrivo di una stella come Angel Di Maria, le prime settimane del mercato estivo 2022 in Serie A stanno per registrare un addio illustre, quello di Nahuel Molina , a un passo dall’ Atletico Madrid .

L’esterno campione del Sudamerica destinato a essere tra i protagonisti del prossimo Mondiale con l' Argentina era da tempo un obiettivo della squadra di Diego Simeone , che aveva indicato ai propri dirigenti come il connazionale fosse la prima scelta per il delicato ruolo di fluidificante di destra, occupato per la prima parte della scorsa stagione dall’inglese Kevin Trippier , poi ceduto al Newcastle a gennaio.

Molina verso l'Atletico Madrid: i dettagli

La chiave per far decollare la lunga trattativa con l’Udinese è stata l’inserimento nell’affare di Nehuen Perez, il difensore spagnolo classe che aveva giocato in prestito in Friuli nella seconda parte della scorsa stagione, ma che l’Atletico ha riportato alla base ad inizio mercato. La cessione a titolo definitivo di Perez e un conguaglio tra i 15 e i 20 milioni hanno avvicinato sensibilmente Molina all’Atletico Madrid, anche se l’affare non è ancora stato definito in tutti i dettagli.

L'ascesa di Nahuel Molina, l'esterno goleador

Tra gli aspetti che Atletico e Udinese devono ancora limare il possibile diritto di riacquisto per Perez, che i Colchoneros potrebbero riservarsi tra un paio di stagioni. Molina, a lungo obiettivo anche della Juventus, aveva sempre indicato l’Atletico Madrid come la propria meta preferita e si appresta quindi a lasciare il calcio italiano dopo due stagioni durante le quali l’ex Rosario Central, autore di ben 9 gol in due anni, ha avuto un rendimento in continua ascesa, fino a conquistare un posto fisso nell’Argentina.