Juve, il saluto di BernardeschI: "Lascio una famiglia"

Il quinquennio alla Juve di Federico Bernardeschi

Approdato alla Juventus nel 2017 dalla Fiorentina, in cambio di 40 milioni più bonus, Bernardeschi non è mai riuscito a imporsi come titolare fisso in bianconero, pur abbattendo ogni anno il muro delle 30 presenze, venendo però apprezzato dai tre allenatori che si sono alternati in panchina, Max Allegri, Maurizio Sarri e Andrea Pirlo, per la propria duttilità che gli ha permesso di ricoprire più ruoli, da attaccante esterno a mezza punta centrale, fino all’interno di centrocampo, incontrando qualche difficoltà solo durante la stagione con Pirlo in panchina.