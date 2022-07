L'Arsenal batte l'Everton: Gabriel Jesus trascinatore. Ok anche il Chelsea

Vittorie per Arsenal e Chelsea nelle amichevoli disputate in America e in Australia con protagoniste le squadre inglesi. I Gunners hanno battuto per 2-0 l'Everton all'M&T Bank Stadium di Baltimora, nel Maryland: decisive le reti del neo acquisto Gabriel Jesus (autore di 3 gol in 2 partite di questo precampionato) al 33' e di Bukayo Saka 3 minuti più dopo. All'Allegiant Stadium di Las Vegas, invece, il Chelsea di Thomas Tuchel ha battuto per 2-1 i messicani del Club America. Inglesi in vantaggio al 55' con Timo Werner, pareggio messicano 5 minuti più tardi grazie all'autorete di Reece James, gol vittoria per i Blues all'83' firmato da Mason Mount. A Brisbane, infine, l'Aston Villa di Steven Gerrard ha superato per 1-0 il Leeds United. Dopo un rigore fallito da Coutinho nel primo tempo, Danny Ings realizza il secondo tiro dagli undici metri concesso dall'arbitro, regalando la vittoria ai Villans.