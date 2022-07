Mané eletto miglior giocatore africano: battuto ancora Salah

Il senegalese Sadio Manè ha vinto il premio di miglior calciatore africano assegnato ieri sera a Rabat, in Marocco. L’ex attaccante del Liverpool, passato durante l’estate al Bayern Monaco, ha preceduto Mohamed Salah e Edouard Mendy. La straordinaria stagione dell’attaccante - e la vittoria della Coppa d’Africa con la nazionale senegalese - hanno spostato l’ago della bilancia dei giurati a vantaggio dell'ex attaccante del Liverpool.

Gli altri premi Caf Awards

Il premio di miglior calciatrice africana è stato assegnato alla nigeriana Asisat Osholala del Barcellona, che ha ottenuto più voti di Ajara Nchout Njoya (Inter) e Grace Chanda (Biik Kazygurt). La giuria ha scelto come miglior giovane africano dell’anno il centrocampista senegalese Papa Matar Sarr del Tottenham. Nell’elenco dei premiati anche l’allenatore del Senegal Aliou Cisse - celebrato come miglior tecnico dell’anno - e la sua stessa squadra, votata come miglior squadra africana della stagione.