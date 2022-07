Mls, Insigne e Bernardeschi show: Toronto domina 4-0 Charlotte

TORONTO (Canada) - Buona la prima di Lorenzo Insigne e Federico Bernarschi con la maglia di Toronto, entrambi protagonisti nel successo (6° stagionale) casalingo per 4-0 contro Charlotte nella prima giornata di Mls. L'ex Juve si è reso protagonista di un assist e di un gol (al 31' per il 3-0) realizzato con sinistro chirurgico dalla distanza. Mentre per l'ex Napoli un assist di tacco perfetto per mandare in porta Michael Bradley (autore di una doppietta), entrambi hanno giocato solo la prima metà di partita. Toronto rimane al 13° posto ad East con appena 22 punti.