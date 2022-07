Higuain: prima tripletta in Mls con l'Inter Miami

La tempesta Gonzalo Higuain si abbatte su Cincinnati: tre gol in 45' per il Pipita, che fa la prima tripletta in Mls. Una serata fantastica per l'argentino, un po' meno per la sua squadra, l'Inter Miami, che dopo aver condotto per tutto il primo tempo ha rischiato di perdere e si è salvata solo al 97' nel pirotecnico 4-4 finale.

Higuain: riecco il bomber 'europeo' L'ex Juve Higuain ha ritrovato dunque la verve dei giorni migliori. Ha aperto le marcature con una splendida punizione e ha raddoppiato trovandosi a tu per tu con il portiere. Cincinnati ha recuperato le due reti di differenza, ma ancora il Pipita su rigore ha mandato la sua squadra al riposo in vantaggio per 3 gol a 2.