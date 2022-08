MLS, Higuain giocatore della settimana per la seconda volta

Gonzalo Higuain , grazie alla tripletta realizzata nella scosa giornata di MLS contro Cincinnati , è stato premiato con il riconoscimento di Player of the Week per la 23° giornata del campionato nordamericano.

Higuain, una tripletta da sogno contro Cincinnati

Gonzalo Higuain, ex giocatore di Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan e Chelsea, ha realizzato una bellissima tripletta, tra cui uno splendido gol su punizione, nella gara di sabato tra il suo Inter Miami e Cincinnati, franchigia dello stato americano dell'Ohio.

Nonostante i tre gol in 30 minuti, questo non è bastato ai suoi, che sono usciti dal campo solo con un pareggio per 4-4, ma il titolo di giocatore della settimana può essere se non altro una consolazione per il classe 1987.

Higuain poi è il secondo giocatore dell'Inter Miami a ricevere il premio di miglior giocatore della settimana in questa stagione dopo l'ecuadoriano Leonardo Campana.

La stagione dell'Inter Miami e di Higuain

Al momento, Gonzalo Higuain, detto il Pipita, ha segnato sette gol in questa stagione di MLS, con l'Inter Miami che si trova all'11° posto, ad appena tre punti dalla zona playoff.

Nella prossima giornata, la franchigia della Florida se la vedrà contro i San Jose Earthquakes.