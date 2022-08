Dall'Inghilterra: "Oscar potrebbe permettersi lo stadio della Juventus"

Il brasiliano Oscar , riporta il Daily Star, è pronto a lasciare lo Shanghai SIPG , in Cina , dopo cinque stagioni e mezzo per trasferirsi in Brasile , al Flamengo .

Oscar, uno stipendio da 400.000 sterline a settimana

Oscar ha lasciato Stamford Bridge nel 2017, dopo che con l'arrivo di Antonio Conte il suo minutaggio in Premier League era via via diminuito.

Allo Shanghai SIPG, il brasiliano era riuscito a strappare un accordo da 400.000 sterline a settimana. Il Daily Mail ha stimato che Oscar, tra stipendio e sponsorizzazioni, abbia guadagnato ben oltre i 100 milioni di euro, cifra che sarebbe sufficiente a potersi permettere l'Allianz Stadium, lo stadio di proprietà della Juventus.

Oscar, l'ascesa e le critiche

Oscar era arrivato al Chelsea nel 2012 dal San Paolo, quando già vestiva la maglia della nazionale brasiliana. In quei primi anni la sua carriera era in ascesa, in particolare dopo uno strepitoso gol contro la Juventus in Champions. Controllo di tacco, tunnel e tiro a giro che ha incantato l'Europa.

Con Conte, come detto, il suo spazio si era via via ridotto fino a fargli decidere di lasciare l'Europa e inseguire i milioni cinesi. Da allora però è stato sommerso di critiche da parte dei tifosi europei, e inoltre non ha mai più vestito la maglia della Selecao.