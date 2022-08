Suarez, primo gol con il Nacional. Poi nel finale sbaglia un rigore

Esplode la gioia dei tifosi del Nacional, con il loro idolo Luis Suarez, tornato dopo 16 anni di carriera in Europa, che si è finalmente sbloccato. L'attaccante ex Atletico Madrid ha infatti segnato al 58' della sfida contro il Rentistas, vinta per 3-0 dal Nacional. L'uruguaiano ha realizzato uno splendido gol di testa da calcio d'angolo, anticipando tutta la difesa avversaria. Non solo, Suarez ha avuto all'84' anche l'occasione di fare doppietta su rigore, ma è stato fermato dalla grande parata di Lucas Machado. Una serata da ricordare dopo il pessimo esordio con sconfitta contro l'Atletico Goianense nell'andata dei quarti di Copa Sudamericana.