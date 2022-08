Insigne si sblocca in Mls: primo gol col Toronto. Poker per i Los Angeles di Chiellini

NASHVILLE (Stati Uniti) - Primo gol in Mls per Lorenzo Insigne: l'ex capitano del Napoli ha realizzato il gol del 4-2 nel successo per 4-3 del Toronto Fc contro i padroni di casa del Nashville. L'attaccante di Frattamaggiore ha beffato il portiere con un gran tiro da fuori area che non ha lasciato scampo al portiere avversario, scatenando gli 'oh' di ammirazione del pubblico presente allo stadio della città del Tennessee. A segno anche Federico Bernardeschi, che su rigore ha portato i suoi in vantaggio sul 3-2. Per Mimmo Criscito 90' da titolare sulla fascia sinistra. Serata vincente anche per Giorgio Chiellini, che vede i suoi Los Angeles Fc vincere 4-1 fuori casa contro il Salt Lake Fc: 73' in campo ed un cartellino giallo per l'ex capitano della Juve.