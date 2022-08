Mertens è un nuovo giocatore del Galatarasay

Mertens al Galatasaray: ora è ufficiale

Il belga Dries Mertens, capocannoniere all-time con la maglia del Napoli, si trasferisce a parametro zero al Galatasaray con un contratto annuale con opzione per il secondo.

Vi riportiamo di seguito la nota con la quale l'ANSA conferma l'ufficialità della trattativa:

"Ufficiale: il belga Mertens è del Galatasaray

L'ingaggio di Dries Mertens è stato ufficializzato dal Galatasaray sul proprio account di Twitter. Il belga, sbarcato ieri sera a Istanbul, si è legato al club turco per una stagione con opzione per la seconda".

Mertens al Galatasaray, tanti i video del club turco su Twitter

Nel corso delle scorse ore, il club turco ha postato una serie di video che hanno testimoniato l'arrivo di Mertens in Turchia. Sottolineiamo come, assieme a Mertens, sia arrivato anche l'uruguaiano Lucas Torreira, precedentemente all'Arsenal e la scorsa stagione in prestito alla Fiorentina.

Nei tanti post pubblicati dal club turco nelle scorse ore, una foto che ritrae Mertens e Torreira abbracciati in aereo verso Istanbul, e anche un video nel quale i due saltano e festeggiano accolti in aeroporto da un nutrito gruppo di tifosi turchi.