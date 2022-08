"Chiellini gioca a pallavolo": scoppia la polemica in Usa

Quarta partita e quarta vittoria per Giorgio Chiellini nella nuova avventura con i Los Angeles FC. Ma anche prime polemiche, arbitrali e non solo. Dopo due stagioni passate ai margini del giro scudetto con la Juve il difensore livornese è tornato ad avere confidenza con i successi grazie alla franchigia californiana, tra le più forti della nuova stagione della Mls.

Chiellini, la prima ammonizione in Mls diventa un caso Il 4-1 al Real Salt Lake City è stato però caratterizzato anche dalla prima ammonizione a stelle e strisce per l’ex capitano bianconero e della nazionale. Il cartellino giallo è stato sventolato a Chiellini dall’arbitro al 24’ della ripresa a causa di un plateale fallo di mano commesso dal difensore per arrestare un contropiede del Salt Lake. Le immagini hanno fatto immediatamente il giro del mondo: con il Los Angeles proiettato in avanti e sbilanciato, una respinta della difesa avversaria ha fatto arrivare il pallone in direzione di un attaccante del Salt Lake, ma Chiellini ha evidentemente calcolato male il rimbalzo e, vistosi superato dal pallone, lo ha letteralmente "murato" con due mani per evitare che l’avversario si involasse verso la porta del Los Angeles.

Mls, il fallo di mano di Chiellini fa infuriare i giocatori del Salt Lake Le proteste dei tifosi di casa sono state immediate e non si sono placate neppure dopo l’ammonizione inflitta a Chiellini, per il quale i giocatori del Salt Lake e il pubblico invocavano una punizione più severa per aver interrotto una chiara occasione da rete. Tuttavia, se l’episodio non ha avuto altre conseguenze sulla partita, sul web le polemiche si sono scatenate subito e in maniera impietosa, a suon di meme ed hashtag impietosi nei confronti del giocatore.