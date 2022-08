Insigne e Bernardeschi non si fermano più: gol e assist per far volare il Toronto

Prima “doppia” per Lorenzo Insigne , che sta prendendo sempre più confidenza con il calcio statunitense. L’ex capitano del Napoli è stato infatti tra i protagonisti del prezioso successo per 2-0 del Toronto sul campo di Charlotte nella 31ª giornata della regular season della Eastern Conference MLS.

Alla settima presenza consecutiva, dopo aver dovuto saltare le prime tre partite a causa di un infortunio al polpaccio, Insigne è stato tenuto in campo fino alla fine dal tecnico Bob Bradley per la sesta gara di fila venendo ripagato con un gol e un assist: mai finora l’attaccante della nazionale era riuscito a incidere in due reti del Toronto, un evidente segnale di come la condizione sta crescendo insieme all’ambientamento nel nuovo calcio.

È il Toronto degli italiani: che intesa tra Insigne e Bernardeschi

I canadesi sono stati trascinati ancora una volta dalla “connection” italiana, dato che l’altro marcatore è stato Federico Bernardeschi e che i due campioni d’Europa a Euro 2020 si sono anche scambiati gli assist: l’ex juventino ha calciato al 4’ della ripresa l’angolo del vantaggio, firmato proprio da Insigne con una bella acrobazia sul secondo palo. Parti invertite al 20’ quando il filtrante di Lorenzo ha pescato Bernardeschi che con il sinistro ha realizzato il quinto gol in della propria finora fortunatissima esperienza nella MLS, impreziosita anche da due passaggi vincenti.

Insigne e il feeling crescente con la MLS

Per Insigne si tratta invece del quarto gol in campionato, tutti realizzati nelle ultime cinque partite. In campo per 90 minuti anche Mimmo Criscito. Per il Toronto, che si è così messo alle spalle il ko contro l’Inter Miami di Higuain, si tratta della terza vittoria nelle ultime cinque partite, tutte all’insgna della “colonia” italiana, dopo che Bernardeschi e Insigne erano andati in gol insieme anche nel 3-1 su Portland.