Bernardeschi, rigore con il brivido: scivola ma segna lo stesso

Toronto, Bernardeschi show

I padroni di casa vanno sotto al 24' per il gol ospite dell'altro ex Juve Douglas Costa. Nella ripresa, però, prima arriva il pareggio di Jimenez, poi Bernardeschi si guadagna un rigore e si incarica della battuta. L'italiano prende la rincorsa ma al momento di calciare scivola, il portiere la devia ma non riesce a parare. Rigore con il brivido, dunque, per Bernardeschi che poi si alza e viene abbracciato dai compagni. La festa dura però solo otto minuti: all'89', infatti, l'ex Barcellona Riqui Puig riporta il match in equilibrio e firma il definitivo 2-2.