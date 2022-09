Icardi al Galatasaray: prestito secco senza diritto di riscatto

ISTANBUL (Turchia) - L’ex centravanti dell’Inter Mauro Icardi è in procinto di diventare un nuovo giocatore del Galatasaray. Il club turco ha trovato l’accordo con il Paris Saint Germain per il passaggio dell’argentino in prestito secco. L’attaccante non è mai rientrato nei programmi del tecnico Galtier: per questo - si attende solo il comunicato ufficiale - si trasferirà a Istanbul fino al termine della stagione.