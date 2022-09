Mls: steccano il Toronto degli italiani e il Los Angeles Fc di Chiellini

Steccano le squadre di Mls degli italiani. Toronto perde una brutta partita per 4-2 contro Atlanta compromettendo le possibilità di giocare i play off; sconfitta anche per il Los Angeles Fc per 2-1 contro Dallas, con Giorgio Chiellini in campo per tutti i 90'. Non è un buon periodo per la squadra dell'ex capitano della Juve.

Los Angeles: non basta il vantaggio di Arango Los Angeles era passata in vantaggio con il solito Arango, nonostante l'inferiorità numerica per il rosso al 13' a Hollingshead. L'Fc Dallas ha messo la freccia in tre minuti, tra il 78' e l'81', con una doppietta di Ferreira. Per Chiellini e compagni si tratta della quarta sconfitta nelle ultime cinque uscite. Los Angeles è ancora al primo posto nella Western Conference, ma deve assolutamente riprendersi in vista della post season.