Video Balotelli, il Sion: “Non si sta allenando per una bronchite”

Mario Balotelli barcollante fuori da un bar? Il video ha fatto il giro del mondo e il suo club, il Sion, non poteva non prendere alla fine posizione. Il sodalizio svizzero si è detto stupito del risalto dato alla notizia e ha voluto confermare che il giocatore soffre di bronchite e che sarà seguito dallo staff medico. Ecco perché non giocherà la prossima partita, non per punizione.